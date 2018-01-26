В Туле археологи обнаружили деревянный острог начала ХVII века

Фото и видео Алексея Пирязева.

Предполагается, что он был возведен по окончании периода Смутного времени.

Остатки деревянного острога начала ХVII века обнаружили 24 января археологи, работающие на улице Металлистов в Туле. Находка сделана в сквере недалеко от остановки «Ул. Мосина».

Предполагается, что оборонительное сооружение было построено после периода Смутного времени (которое пришлось на 1598-1613 годы) и было призвано защищать Тулу от врагов.

– Возможно, это деревянные укрепления, которые построили уже после Смутного времени, когда усиливалось Московское государство и нужны были опорные пункты для расширения южного направления и защиты своих рубежей, – рассказал Алексей Свиридов, руководитель липецкой археологической экспедиции в Туле. – Как раз в 30-е годы ХVII века в Туле началось строительство дубовой крепости или острога, располагалась она в районе современной улицы Советской. Возможно, мы имеем дело как раз с ним. Конструкция строения интересна, но материала сохранилось не очень много. Сейчас продолжается расчистка остатков строения, после чего можно уже будет говорить более детально, какую функцию оно несло.

По словам Алексея Свиридова, это, скорее всего, последняя крупная находка, сделанная в рамках этого проекта в центре Тулы. Полностью же говорить о завершении археологических работ можно будет после замены всех коммунальных сетей и обустройства ливневой канализации.

Алексей Свиридов также рассказал, что недалеко от западной стены кремля, на Крестовоздвиженской площади, были найдены следы торговых рядов, в них сохранились старинные бутылки, монеты, деревянный ковш ХVIII века.

Что же касается обнаруженного ранее каменного подвала, то на данный момент он уже законсервирован. Чтобы не допустить обрушения сводчатых стен, внутренняя часть подвала при консервации была заполнена песком.