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В пьяной драке туляк зарезал приятеля
Фото vremya-bir.ru

В пьяной драке туляк зарезал приятеля

Причиной конфликта между мужчинами стало нецензурное высказывание.

25 января в одной из квартир областной столицы на улице Макаренко обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозрения пали на хозяина квартиры, в которой было обнаружено тело. В связи с этим мужчина был задержан. 

По версии следствия, днем 25 января мужчины выпивали дома у подозреваемого. Гость нецензурно оскорбил хозяина, тот взял с кухни нож и ударил им обидчика в шею. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Следователь готовит ходатайство в суд о заключении обвиняемого под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 12:29 +1
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