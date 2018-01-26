В пьяной драке туляк зарезал приятеля
Причиной конфликта между мужчинами стало нецензурное высказывание.
25 января в одной из квартир областной столицы на улице Макаренко обнаружено тело 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
По данному факту СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Подозрения пали на хозяина квартиры, в которой было обнаружено тело. В связи с этим мужчина был задержан.
По версии следствия, днем 25 января мужчины выпивали дома у подозреваемого. Гость нецензурно оскорбил хозяина, тот взял с кухни нож и ударил им обидчика в шею. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Следователь готовит ходатайство в суд о заключении обвиняемого под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.