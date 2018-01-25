Татьяна Рыбкина: «Тула готова для Золотого кольца»
По словам министра, в городе есть всё, чтобы стать жемчужиной Национального туристского проекта.
О возможности нашего города войти в состав Золотого кольца Татьяна Рыбкина рассказала на пресс-конференции 25 января:
– Маршрут, которому полвека, сейчас претерпевает обновление. Считаю это своевременным и правильным. Конечно, как бы нам ни хотелось, но малые города региона — Белев, Венев, хоть и очень интересны и действительно могли бы стать украшением расширенного маршрута Золотого кольца, увы, пока не отвечают требованиям по многим параметрам как туристическая территория.
Слишком долго там всё разрушалось, и теперь много сил надо на восстановление.
А вот Тула вполне может войти в состав Золотого кольца. У нас есть инфраструктура, прекрасный кремль, музей оружия… Я очень надеюсь, что Тула станет жемчужиной Золотого кольца!