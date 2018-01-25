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В Тульской области фестивали «Дикая Мята» и Толстой Weekend пройдут в один день
Фото из архива Myslo.

В Тульской области фестивали «Дикая Мята» и Толстой Weekend пройдут в один день

«Я прошу у туляков прощения, что так получилось в этом году!» – сказала Татьяна Рыбкина.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина на пресс-конференции в здании правительства рассказала, что в этом году в нашем регионе в один день пройдут два масштабных фестиваля — «Дикая Мята» и Толстой Weekend.
 
– В этом году страна переживает проведение чемпионата мира по футболу, и это накладывает определенные ограничения не только на регионы, где будут проходить матчи, но и на соседние. Мы попадаем в этот список. Ограничения связаны с безопасностью и возможностью проведения массовых мероприятий.
 
Мы постарались по максимуму развести все фестивали в Тульской области. Но все-таки июль у нас выпал из графика. Только поэтому, к сожалению, в этом году совпали по дате проведения Толстой Weekend и «Дикая Мята».
 
«Мята» — фестиваль, пришедший к нам, имеющий имя. Отказываться от его проведения нельзя. Толстой Weekend тоже стал нашим брендом. И я прошу у туляков прощения, что так получилось в этом году! Еще раз подчеркну, что это только в этом году. Мы постараемся разнести все фестивали в следующем году, — сказала Рыбкина.
вчера, в 12:32 +2
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