новости
новости
Регистрация
В Ефремове два пешехода попали под колеса «Рено»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Ефремове два пешехода попали под колеса «Рено»

Мужчина и женщина переходили дорогу на красный свет.

24 января в 20.25 в Ефремове на перекрестке улиц Мира и Дружбы 23-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил двух пешеходов.

53-летний мужчина и 30-летняя женщина переходили дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

С различными травмами пострадавших увезли в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 11:57 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская областьЕфремов
Прочее
сбили пешеходов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Татьяна Рыбкина: «Тула готова для Золотого кольца»
Татьяна Рыбкина: «Тула готова для Золотого кольца»
Новое здание Тульского экзотариума откроют в сентябре
Новое здание Тульского экзотариума откроют в сентябре
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.