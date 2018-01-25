В Ефремове два пешехода попали под колеса «Рено»

Фото УГИБДД по Тульской области.

Мужчина и женщина переходили дорогу на красный свет.

24 января в 20.25 в Ефремове на перекрестке улиц Мира и Дружбы 23-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил двух пешеходов.

53-летний мужчина и 30-летняя женщина переходили дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

С различными травмами пострадавших увезли в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.