Тулу пригласили в Золотое кольцо России

Это было первое в этом году заседание совета, его весь 2017 год будет возглавлять председатель Московской облдумы Игорь Брынцалов. А ранее организовывал работу совета Сергей Харитонов, председатель Тульской облдумы. Открывая заседание, полномочный представитель президента в ЦФО Александр Беглов отметил продуктивную работу совета в 2016 году и заслуги лично Сергея Алексеевича.

По словам полпреда, основной вопрос совещания — развитие внутреннего и въездного туризма — очень важен и актуален, потому что именно в ЦФО сосредоточены основные архитектурные, исторические и культурные памятники, связанные с судьбой страны. И нет ничего лучше для воспитания и духовного развития подрастающего поколения, чем путешествовать по родному краю и изучать его историю. Именно поэтому большое внимание надо уделять школьному туризму

Алексей Шапошников, председатель московской Гордумы, напомнил, что о сохранении исторических и культурных памятников страны говорил в своем послании депутатам Госдумы Президент страны.

- Что касается патриотического воспитания, то замечу, его не учитывают при составлении рейтинга учебных заведений. Мы предлагаем включить дополнительный показатель работы учебных заведений, оценивая их историко-патриотическую программу. Хотя, конечно, патриотизм невозможно ничем измерить. Предлагаем учитывать сочинения, которые ребята пишут на исторические темы, наличие в школах музеев военно-исторической направленности, работу поисковых отрядов.

Сама Мосгордума запустила проект памяти народного ополчения. Причем этот проект разработан и реализуется в тесном содружестве с регионами-соседями: Тверской, Смоленской, Калужскими областями. В 2017 году в столице разрабатывают маршруты для школьников для изучения битвы под Москвой.

Михаил Боровицкий, председатель Ярославской облдумы, напомнил, что в этом году исполняется 50 лет знаменитому туристическому маршруту Золотое кольцо России.

- Туризм — самая активно развивающаяся отрасль во всем мире, он дает загрузку еще 50 другим отраслям народного хозяйства. У нас есть что предложить самым взыскательным туристам. Золотое кольцо объединяет восемь древних городов России, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры, народные ремесла: Сергиев Посад, Переяславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир. Автором названия маршрута стал журналист газеты Советская культура, написавший в 2967 году серию очерков об этих городах. Изначально маршрут разработали для иностранных туристов, но со временем он стал популярным и у россиян.

По словам Боровицкого, географически города маршрута образуют кольцо, количество и состав городов в маршруте со временем менялось. Например, с октября 2015 года в него включили город Касимов Калужской области. А в апреле 2015 года — Коломну. Если смотреть на маршрут шире, то он включает еще и Александров, Гороховец, Палех, Плес, Мышкин и другие малые города центра России.

Празднование этого маршрута сегодня — это возможность привлечь внимание к нему и наполнить его новым содержанием. Министерство культуры России поддержал идею перезагрузки маршрута. Сейчас разрабатывают логотип маршрута, единый календарь событийного туризма в городах. Вышел федеральный каталог «Время отдыхать в России».

- Мы предлагаем новую упаковку турпродукта и новые формы работы с туристами, в том числе с молодежью. Например, разработаны молодежные туристические маршруты «Город N. Перезагрузка», гастрономические туры «Путешествуйте со вкусом», а два года назад запущен спортивный маршрут «Бегом по Золотому кольцу». Полумарафон шел полгода по нескольким историческим городам. С 2016 года на рыбинском водохранилище есть уникальный водный маршрут, — говорит Боровицкий.

По словам законодателя-ярославца, Золотому кольцу-2 нужны четкая система навигации, единый календарь событийного туризма, единая информационная база по достопримечательностям, единые стандарты обслуживания туристов. Ну и конечно, надо готовить кадры для туристической отрасли. Необходимо создать хорошую коммуникацию между региональными властями и туроператорами. Очень важна туристическая инфраструктура для этого маршрута. Чтобы посетить эти города, пока приходится двигаться через Москву, поэтому нужны дороги, соединяющие исторические города.

Владимир Киселев, председатель заксобрания Владимирской области, высказался за расширение маршрута

- Владимир, Муром и Суздаль — тысячелетние города России. В прошлом году нашу область посетило 4 млн туристов. Но у нас еще много неиспользованных резервов.

Мы выступаем за расширение проекта и присоединение к маршруту Калужской и Тульской областей.

Тула — оружейная столица России, а наш владимирский город Ковров по праву называют второй оружейной столицей. Золотое кольцо-2 обязательно должно включать эти замечательные города. И не только их, но и города Калужской и других областей.

По словам Киселева, во Владимирской области традиционно пройдут праздники огурца и лаптя в Суздале, праздник гусиных боев. Запланирован и специальный гастрономический туристический форум

- Мы развиваем школьный туризм и прорабатываем маршруты по маленьким городам и поселкам. Например, по мещерским болотам.

Владимирский председатель заксобрания предложил обратиться в Госдуму и разработать законопроект об отнесении на расходы предприятий затраты на покупку турпутевок на внутренние маршруты

Игорь Брынцалов, председатель Мособлдумы, рассказал, что в регионе очень много туристических объектов — 5978! Причем развиваются они кластерным подходом. Например, Сергиев Посад, Русская Палестина, Коломенский кремль.

- У нас реализуется более 250 маршрутов, самый популярный — маршрут выходного дня «Узоры подмосковья». В прошлом году у нас было более 12,5 млн туристов. Для повышения интереса к турпродукту нужны государственная поддержка гостиничного бизнеса, выпуск тематических сувениров, пресс туры и тематические телепередачи о внутренних маршрутах

Сергей Харитонов, председатель Тульской облдумы, рассказал о новациях в области туризма в Тульской области

- В прошлом году в нашей области побывало около трех миллионов гостей.

Популярностью пользуются не только федеральные музеи — Ясная Поляна, Поленово, Куликово поле и Тульский музей оружия, но и такие региональные «жемчужины», как Белев, Богородицк, Епифань, Крапивна, Никольское-Вяземское, Себино.

Про Себино Сергей Алексеевич рассказал, как заправский экскурсовод.

- Это родина святой блаженной Матроны Себинской-Московской. Место необыкновенной красоты и духовной силы. Здесь есть храм, есть музей, а в прошлом году освятили купель в честь матушки Матроны.

Есть и новые «точки притяжения», в том числе частные музеи. По-новому открываются посетителям и широко известные объекты. В прошлом году в Ясной Поляне впервые состоялся театральный фестиваль «Tolstoy Weekend». Свои спектакли представили ведущие московские театры. За три дня фестиваль посетили около трех тысяч человек. Можно с уверенностью сказать, что он станет традиционным.

Уникальный музей открылся в 2016 году на Куликовом поле. Новый облик приобрел Тульский кремль, 500-летие которого будет широко отмечаться в 2020 году. Указ об этом подписан Президентом России. А вообще создание Большой засечной черты и строительство Тульского кремля имело важнейшее значение не только для Тульской, но и для Калужской, Рязанской, Московской, Орловской, Белгородской областей. Большая засечная черта станет уникальным историческим маршрутом, привлекательным для туристов.

- Тульская область стала автором межрегионального проекта «Русские усадьбы». Это познавательные маршруты, которые могут заинтересовать людей самого разного возраста. В прошлом году только в рамках маршрута «Литература» нашу область посетили почти две тысячи школьников из 47-ми страны.

Проект «Русские усадьбы» имеет большую инвестиционную привлекательность. В Тульской области 305 старинных дворянских усадеб разной степени сохранности. Каждая имеет не только материальную, но и историческую ценность. Например, усадьба Мишенское в Белевском районе, где родился великий русский поэт, наставник Пушкина Василий Андреевич Жуковский. Мы готовы предоставить инвесторам возможность их восстановить и перепрофилировать в гостиничные комплексы, открытые для туристического показа.

Региональное законодательство позволяет инвесторам воспользоваться определенными преференциями. Есть возможность строительства инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы.

Приоритетными направлениями, в соответствии со Стратегией развития туризма на территории Тульской области, являются также деловой, сельский, экологический, индустриальный, гастрономический, автомобильный туризм.

Разрабатываются турпродукты, включающие посещение оборонных предприятий и компаний, которые производят основные региональные бренды: самовары, пряники, гармони.

- На сегодняшний день в области классифицировано только четыре гостиницы. Необходимо ускорить принятие федерального закона об обязательной классификации. Это будет способствовать росту гарантированного уровня сервиса.

А еще по словам Сергея Харитонова, нужна единой формы туристическая навигация, особенно на федеральных трассах и региональные реестры туристких ресурсов. Чтобы легко ориентироваться, куда поехать на ближайшие праздники в путешествие или провести отпуск.