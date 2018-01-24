В 2017 году за долги более 3000 жителей Тульской области остались без газа

На 1 января 2018 года жители Тульской области задолжали за газ 132,7 млн рублей. В списке должников числятся 43 тысячи абонентов.

За 2017 год специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тула» совместно с судебными приставами и полицейскими провели порядка 200 совместных рейдов.

В результате без газа в прошлом году остались 3055 абонентов, имеющих просроченные долги за газ на общую сумму 30 млн рублей.

Несвоевременная оплата за газ приводит к существенным дополнительным затратам для должника. Например, после прекращения газоснабжения за задолженность в 3000 рублей дополнительные расходы должника по отключению/подключению газа составят от 3000 до 20 000 рублей и выше.

Если должник не допускал работников газовых служб для отключения газового оборудования и для прекращения подачи газа потребовалось выполнить перемонтаж газовой сети или работы по разрытию подземного газопровода, то стоимость затрат на восстановление газоснабжения для должника может возрасти до 100 000 рублей.

Если поставщик газа обращается в суд, то по решению суда с должника дополнительно взыскиваются все судебные издержки: судебная неустойка в размере 10 000 рублей, сумма гос. пошлины от 400 до 6000 рублей, а также исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей.

Так дополнительные расходы должника составят от 3000 до 50 000 рублей.

В числе районов с наибольшей суммой задолженности населения за газ остается Щекинский район, жители которого задолжали 12,3 млн рублей, население Новомосковского района с общей суммой долга 12,4 млн рублей, а также жители областного центра, задолженность за газ которых составляет 52,5 млн рублей.

Совместная плановая работа специалистов ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и представителей правоохранительных органов по отключению злостных неплательщиков от сети газоснабжения продолжается в 2018 году.