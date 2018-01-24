В Тульскую область идет мощное потепление

Фото Алексея Пирязева.

Уже к началу следующей недели синоптики обещают жителям региона до +3°С.

По прогнозу Гидрометцентра, предстоящая ночь в Тульской области может стать самой холодной с начала этой недели — столбики термометра опустятся до -14°С. При этом сухая морозная погода продержится в регионе до субботы. Днем температура воздуха составит -5°С…-7°С, в ночные часы — до -10°С.

В воскресенье, 28 января, облачность начнет уплотняться, а вместе с ней в наш регион придут осадки и потепление. В дневные часы столбик термометра поднимется до -3°С, ночью опустится до -5°С.

В начале следующей недели станет еще теплее. Так в понедельник днем ожидается до -1°С. Ветер юго-восточный со скоростью 3 м/с. Атмосферное давление в норме — 743 мм рт. ст.

По данным Meteoinfo.ru

Уже к 30 января снегопады в Тульской области усилятся, а дневная температура достигнет положительных значений - до +3°С.

По данным Gismeteo.ru

По предварительным прогнозам, следующая волна похолодания в Тульской области ожидается к середине февраля.