Крыгин, Дудник и Марушкин лично проверили работу пассажирского транспорта Тулы

Фото пресс-службы администрации Тулы

В ходе мероприятия учитывалось время ожидания и количество на линии коммерческого и муниципального транспорта.

Сотрудники ПАО «Тулачермет» пожаловались в тульскую администрацию на неудовлетворительную работу общественного транспорта. В частности, обращения были связаны с долгим ожиданием общественного транспорта после окончания рабочей смены.

23 января в 17.00 региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Родион Дудник, заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин и сотрудники транспортного предприятия лично проверили расписание общественного транспорта на конечных остановках «ПАО «Тулачермет». В ходе мероприятия учитывалось время ожидания, количество коммерческого и некоммерческого транспорта на остановках, а также интервал их движения.

Основную часть пассажиров перевозили представители коммерческих перевозчиков, осуществляющих движение с интервалом четыре минуты.

Муниципальный транспорт в этот день отправлялся по расписанию. На линию вышли 3 автобуса с максимальной загрузкой 90 человек, следующих по маршруту № 28 «Косая гора — ПАО «Тулачермет». В 17.01 муниципальный автобус повез одного пассажира, в 17.25 — 17 человек, в третий — в 17.40 сели 2 человека.

По словам сотрудников предприятия проблема с транспортом возникает, когда нарушается расписание. В связи с этим, глава администрации города поручил взять исполнение расписания по данным маршрутам на особый контроль. Кроме того, для удобства сотрудников будет уменьшен интервал отправления между тремя автобусами.

Проверка также показала, что коммерческие перевозчики маршрута № 4 «пос. Михалково — ПАО «Тулачермет» с 17.00 соблюдали установленный интервал движения. Однако же после 17.40, когда были вывезены все пассажиры, не осталось ни одного коммерческого автобуса, тогда как согласно утвержденному расписанию данный маршрут должен продолжать работать с тем же интервалом до 20.00.

Получается, что коммерческий перевозчик готов выполнять только те рейсы, которые экономически выгодны, оставляя муниципальному транспорту ту работу, которая экономически невыгодна, но несет на себе социальную нагрузку.