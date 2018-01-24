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Туляки увидят «кровавую Луну»

Туляки увидят «кровавую Луну»

Лучше всего наблюдать ее 31 января с 17.00 до 18.28.

31 января туляки смогут увидеть редкое астрономическое явление — «кровавую Луну». В этот день суперлуние совпадет с полным затмением спутника. Луна окрасится в кровавый ярко-бурый цвет, а ее диаметр увеличится визуально почти на десятую часть диска. Об этом пишет «Российская газета».

Днем 30 января Луна приблизится максимально близко к Земле. Когда над городом взойдет полная Луна, одновременно будет завершаться затмение.

Лучше всего наблюдать это явление 31 января с 17.00 до 18.28. Ярко-бурая окраска будет сходить с Луны постепенно, по мере ее выхода из земной тени.

Небесное шоу смогут наблюдать жители почти всей России, лучшие ракурсы обещают Дальнему Востоку.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:43 +6
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