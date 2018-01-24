В Туле столичного судью Михаила Великсара приговорили к 7,5 годам строгого режима

Замначальник управления судебного департамента Москвы (теперь уже бывший) также выплатит почти 2-миллионный штраф за крупную взятку.

Центральный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Михаила Великсара и предпринимателя Александра Левченко. Первый обвинялся в получении взятки, второй — в даче взятки.

Великсар — бывший заместитель начальника управления судебного департамента в Москве, Левченко — гендиректор ООО «Авента-2000»

Почему из столицы материалы передали в Тулу? Адвокаты настояли на переводе дела из Москвы: они посчитали, что столичные судьи не смогут рассмотреть дело объективно.

В ходе судебного следствия установлено, что в период с июня 2013 года по сентябрь 2014 года Левченко незаконно передал Великсару, являющемуся должностным лицом, вознаграждение — 980000 рублей — за оказание содействия в своевременной и полной оплате выполненных юрлицом работ по заключенным государственным контрактам.

Обвиняемый Левченко по состоянию здоровья находится на излечении в медицинском учреждении и не мог принимать участие при рассмотрении уголовного дела по существу.

Приговором суда Великсар признан виновным и ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере двукратной суммы взятки — 1 960 000 рублей в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Во время расследования у Левченко выявили психическое расстройство, наступившее после совершения преступления. Суд назначил ему принудительное лечение в психиатрическом стационаре до выздоровления.

Приговор Левченко и Великсару пока в законную силу не вступил.