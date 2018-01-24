В Туле прошла премьера спектакля о Высоцком

Фото ТАДТ.

Есть расхожее выражение: «У каждого свой Высоцкий». Необычность ее в том, что, замени здесь фамилию Высоцкий на любую другую — например, «У каждого свой Иванов, Сидоров», и оно сразу потеряет всякий смысл.

Мы же и сами привыкли повторять про себя: «Какой есть, такой есть…» Так близко в душу, чтобы стать своим, мы мало кого подпускаем.

В спектакле тульской драмы показали своего Высоцкого-актера, о котором рассказывают его коллеги.

Наверное, поэтому во время просмотра и не возникал заклятый вопрос, как после очередного концерта попсы: зачем все это? А затем, что это не перепевки, желание погреться на чужой известности, просто разговор о том, что собрало всех вместе в этот вечер и объединяет вот уже не один десяток лет.

Под аккомпанемент маленького оркестрика (режиссер-постановщик спектакля Лариса Козлова, Сергей Гаськов) такой разговор получается задушевным и искренним.

На сцене — семь актеров, как семь струн гитары: Игорь Небольсин, Антон Архипов, Юрий Богородицкий, Марина Борисова, Ян Воробьев, Алексей Емельянов, Инна Тарада.

Они и разыгрывают маленькое представление под условным названием «Мир Владимира Высоцкого». Он, этот мир, и посейчас актуален.

«Песня о звездах», которые покатились на погоны, написана словно сейчас, по следам последних политических событий. Ну а «Утренней гимнастикой» мы и вправду занимаемся каждое утро в общественном транспорте по дороге на работу.

Высоцкий актуален еще и тем, что волей-неволей пытаешься задаваться вопросами, как бы он смотрелся на фоне нынешней действительности. Как отвечал на вопрос, чей Крым, например. И если бы говорил «наш», не попал бы он под санкции — все ж таки француженка-жена. Окорачивал бы себя при ответе на эти вопросы — запросто могут не пустить не только в Киев, но и в Париж. Менял бы на больших аренах миллион по рублю? Как-никак и при советской власти форсил на «Мерседесе». Вообще складывается ощущение, что фрондерствовать в то время всесильного Политбюро и КГБ было все же проще, чем сейчас.

А может, воспитал бы немного всех нас и показал пример того, что личная свобода дороже денег и возможности ездить в загранку. Хотя навскидку даже не припоминается, кто из нынешних властителей сердец и умов в искусстве и шоу-бизнесе живет именно так, у кого из них есть потребность резать в кровь свою больную душу?

Во времена Высоцкого народ мало интересовали его «Мерседесы», но всем хотелось честных песен о том, как мы вращаем землю, и о парне, не вернувшемся из боя. О друге, вместе с которым можно пойти в любые горы. О нас настоящих.

Именно о нас, таких разных, и получился спектакль о Высоцком.