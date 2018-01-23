В Кимовске полностью восстановлено электроснабжение

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В зону аварийного отключения попали 45 жилых домов с населением около 2300 человек.

Как сообщалось ранее, в 17.34 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в Кимовске.

В зону отключения попали более 45 домов, в которых проживает около 2300 человек. На месте работали оперативно-выездные бригады «Тулэнерго» и оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона.

Электроснабжение полностью восстановлено.

В восстановительных работах было задействовано семь человек и две единицы техники.