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Сотрудники Росреестра расскажут тулякам о геодезическом надзоре

Сотрудники Росреестра расскажут тулякам о геодезическом надзоре

Тематическая горячая линия пройдёт в территориальном управлении ведомства 25 января.

В четверг, 25 января, в Управлении Росреестра по Тульской области состоится горячая линия по вопросам осуществления государственного геодезического надзора.

Также специалисты расскажут жителям региона об особенностях лицензирования геодезической и картографической деятельности.

На вопросы будет отвечать исполняющий обязанности начальника отдела геодезии и картографии Максим Ишутенко.

Звонки принимаются с 10.00 до 12.00 по телефону: 47-05-09.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:51 +2
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