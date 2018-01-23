Сотрудники Росреестра расскажут тулякам о геодезическом надзоре
Тематическая горячая линия пройдёт в территориальном управлении ведомства 25 января.
В четверг, 25 января, в Управлении Росреестра по Тульской области состоится горячая линия по вопросам осуществления государственного геодезического надзора.
Также специалисты расскажут жителям региона об особенностях лицензирования геодезической и картографической деятельности.
На вопросы будет отвечать исполняющий обязанности начальника отдела геодезии и картографии Максим Ишутенко.
Звонки принимаются с 10.00 до 12.00 по телефону: 47-05-09.
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