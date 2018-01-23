Сотрудники Росреестра расскажут тулякам о геодезическом надзоре

Тематическая горячая линия пройдёт в территориальном управлении ведомства 25 января.

В четверг, 25 января, в Управлении Росреестра по Тульской области состоится горячая линия по вопросам осуществления государственного геодезического надзора.

Также специалисты расскажут жителям региона об особенностях лицензирования геодезической и картографической деятельности.

На вопросы будет отвечать исполняющий обязанности начальника отдела геодезии и картографии Максим Ишутенко.