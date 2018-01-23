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В Кимовске некоторые дома остались без света

В Кимовске некоторые дома остались без света

На месте работают аварийные бригады «Тулэнерго» и сотрудники МЧС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в 17.34 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в Кимовске. 

На месте выехали бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  и оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона. Причины аварии устанавливаются.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:10 +1
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