В Кимовске некоторые дома остались без света

На месте работают аварийные бригады «Тулэнерго» и сотрудники МЧС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, в 17.34 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в Кимовске.

На месте выехали бригады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Кимовского пожарно-спасательного гарнизона. Причины аварии устанавливаются.