Теплосеть рассказала, почему имеет право снижать температуру батарей по ночам
Тулякам разъяснили нормы температуры в помещениях в отопительный сезон.
Согласно постановлению Правительства РФ, температура воздуха в жилых помещениях в отапливаемый период должна составлять +18°С, в угловых комнатах +20°С.
Согласно постановлению Правительства РФ
Перерасчет оплаты за поданную тепловую энергию осуществляется (при подтверждающих документах), если:
- подача отопления прекращена на период более 16 часов при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C;
- подача отопления прекращена на период более 4 часов при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +12°C.
Администрация города Тулы с 1 ноября 2017 года начала мониторинг температурного режима в многоквартирных жилых домах и социальных объектах города.
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в МКД, жилых домах на территории Тульской области утверждены следующими нормативными актами:
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Ч. 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.05.2006№ 306 «Об утверждений Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».
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Постановлением правительства Тульской области
от 24.07.2012№ 400 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Тульской области по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг».
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Приказом № 83
от 07.10.2013«Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Тульской области при отсутствии приборов учета».
- СНиП 2.08.01−89* «Жилые здания» (Приложение 4; Обязательное).
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