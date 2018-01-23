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Теплосеть рассказала, почему имеет право снижать температуру батарей по ночам

Теплосеть рассказала, почему имеет право снижать температуру батарей по ночам

Тулякам разъяснили нормы температуры в помещениях в отопительный сезон.

Согласно постановлению Правительства РФ, температура воздуха в жилых помещениях в отапливаемый период должна составлять +18°С, в угловых комнатах +20°С.

Согласно постановлению Правительства РФ от 6.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещениям в многоквартирных домах и жилых домах», допустимо снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00) не более чем на 3°C.

Перерасчет оплаты за поданную тепловую энергию осуществляется (при подтверждающих документах), если:

  • подача отопления прекращена на период более 16 часов при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C;
  • подача отопления прекращена на период более 4 часов при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +12°C.
буква закона

Администрация города Тулы с 1 ноября 2017 года начала мониторинг температурного режима в многоквартирных жилых домах и социальных объектах города.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в МКД, жилых домах на территории Тульской области утверждены следующими нормативными актами:

  • Ч. 1 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждений Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».
  • Постановлением правительства Тульской области от 24.07.2012 № 400 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Тульской области по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг».
  • Приказом № 83 от 07.10.2013 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Тульской области при отсутствии приборов учета».
  • СНиП 2.08.01−89* «Жилые здания» (Приложение 4; Обязательное).
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:27 −11
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