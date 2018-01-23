Теплосеть рассказала, почему имеет право снижать температуру батарей по ночам

Тулякам разъяснили нормы температуры в помещениях в отопительный сезон.

Согласно постановлению Правительства РФ, температура воздуха в жилых помещениях в отапливаемый период должна составлять +18°С, в угловых комнатах +20°С.

Согласно постановлению Правительства РФ от 6.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещениям в многоквартирных домах и жилых домах», допустимо снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00) не более чем на 3°C.

Перерасчет оплаты за поданную тепловую энергию осуществляется (при подтверждающих документах), если:

подача отопления прекращена на период более 16 часов при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C;

подача отопления прекращена на период более 4 часов при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +12°C.

буква закона

Администрация города Тулы с 1 ноября 2017 года начала мониторинг температурного режима в многоквартирных жилых домах и социальных объектах города.

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в МКД, жилых домах на территории Тульской области утверждены следующими нормативными актами: