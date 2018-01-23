В Туле заработал сайт Губернского катка: есть онлайн-трансляция

Фото из архива Myslo.

На сайте любителям коньков сообщается о времени работы катка, в какое время ледовая площадка будет закрыта на технический перерыв, на каких условиях предоставляется аренда коньков (первый час — бесплатно, далее 100 руб./час).

Но самое главное, на сайте можно в онлайн-режиме увидеть, какая в данный момент загруженность катка и раздевалки.

Сайт Губернского катка Тулы здесь.