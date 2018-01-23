Фото из архива Myslo.
В Туле заработал сайт Губернского катка: есть онлайн-трансляция
Сайт тульского катка, расположенного на площади Ленина, начал работу вчера, 22 января.
На сайте любителям коньков сообщается о времени работы катка, в какое время ледовая площадка будет закрыта на технический перерыв, на каких условиях предоставляется аренда коньков (первый час — бесплатно, далее 100 руб./час).
Но самое главное, на сайте можно в онлайн-режиме увидеть, какая в данный момент загруженность катка и раздевалки.
Сайт Губернского катка Тулы здесь.
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