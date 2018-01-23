В Тульской области возбуждено еще одно дело против управляющей компании

По мнению следователей, злоупотребление полномочиями в УК «Жилсервис и благоустройство» привело к ущемлению права жителей на получение услуг водоснабжения.

22 января 2018 года следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в период с 1 января 2015 года по 1 октября 2017 года в Щекинском районе ООО «Жилсервис и благоустройство» не перечислило полученные от населения за услуги водоснабжения деньги в сумме более 3 млн 240 тысяч в водоснабжающую организацию. Вместо этого в УК направили деньги на другие нужды.

Не получив положенные ей средства, водоснабжающая организация по решению суда была вынуждена ввести частичное ограничение режима потребления электроэнергии. Это привело к существенному снижению давления подаваемой в жилые дома холодной воды в поселке Юбилейный, деревне Ясная Поляна и селе Селиваново Щекинского района.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

предыстория

Напомним, ранее Myslo сообщал о том, что в Щекинском районе 3000 человек могут остаться без воды в канун Нового года: Щекинский водоканал обязан ввести режим самоограничения.

Приставы-исполнители вынесли предупреждение руководителю ООО «Водо-канализационное хозяйство» г. Щекино (ООО «ВКХ») за неисполнение решения суда о погашении задолженности в адрес АО «ТНС энерго Тула».

Суд обязал руководство ООО «ВКХ» ввести ограничение режима потребления электроэнергии до заданного уровня на водозаборах, обслуживающих деревню Ясная Поляна, село Селиваново и поселок Юбилейный. С предприятия могут быть сняты все санкции лишь в случае полного погашения задолженности.

В обслуживаемых ООО «ВКХ» населенных пунктах, где проживает почти 3000 человек, находятся такие социально важные объекты, как Областная клиническая больница им. Л. Н. Толстого , 3 школы, 2 детских сада, Крапивенский лесхоз-техникум.

На исполнение решения суда ООО «ВКХ» было отведено 3 месяца.

Однако в установленный срок руководитель предприятия не подписал в оплату ни одного счета, нарушив тем самым закон.