Алексей Дюмин: «Нужно жестко пресекать деятельность «торговцев смертью»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле прошло расширенное заседание коллегии УМВД России по Тульской области. Губернатор Алексей Дюмин озвучил приоритетные задачи правоохранительным органам на 2018 году.

– Хочу отметить, что в прошлом году УМВД России по Тульской области по многим направлениям достигло положительных результатов. Сохранилось снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, сократилось количество ДТП со смертельным исходом. Хотя события последних дней показывают, что в этом направлении нам много что предстоит сделать сообща.

Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка — одна из самых важных и приоритетных ваших задач.

Где бы человек ни находился, он должен быть уверен в своей безопасности.

Летом в России состоится чемпионат по футболу. Тула не вошла в число городов, где будут проводиться спортивные мероприятия. Но мы ожидаем, что за этот период в регионе увеличится число гостей, болельщиков. Важно надежно обеспечить общественный порядок в период подготовки и проведении чемпионата. Это задача стоит не только на контроле министра МВД России, но и на контроле Президента Владимира Путина.

Следующая задача — это борьба с экстремизмом, терроризмом. Это актуальная тема не только для России и всего мирового сообщества. Знаю, что работа в этом направлении ведется постоянно и непрерывно. В 2017 году в области не допущено ни одного проявления экстремизма, терроризма. Прошу вас не снижать интенсивность работы, — заявил губернатор.

По словам Дюмина, внимания требует и ситуация с нелегальной миграцией. В прошлом году количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, выросло на 9%.

– Необходимо постоянно отслеживать, в каких условиях работают и проживают приезжие, соблюдают ли наши законы. Эти вопросы должны быть на жестком вашем контроле. Любые факты нарушений миграционного законодательства должны жестко пресекаться. Но здесь самое главное не перегнуть палку. Трудовые мигранты, которые работают в Тульской области легально, не должны подвергаться преследованию со стороны правоохранительных органов, — сказал глава региона.

Еще один важный вопрос — это безопасность в интернет-пространстве. Речь идет о продавцах запрещенных веществ и организаторах «игр на выживание».

– Следует выявлять и незамедлительно пресекать деятельность как «торговцев смертью», так и администраторов «групп смерти» в соцсетях.

Также Алексей Дюмин обратил внимание на социальную адаптацию тех, кто нарушил закон. По словам губернатора, необходим комплексный подход, детальный анализ жилищного, трудового, бытового устройства представителей категории этих граждан.

– Наша главная задача — помочь людям, которые твердо решили вернуться к честной жизни, — отметил Алексей Дюмин.

Чуть меньше двух месяцев осталось до выборов Президента России. Работа по обеспечению безопасности в период их подготовки и проведения ведется непрерывно, постоянно.

– Вместе с тем хочу напомнить о повышенной ответственности всех ветвей власти и силовых структур за данную работу, — обратился к полицейским Дюмин.

Кроме того, глава региона отметил большой вклад правоохранителей в обеспечение общественного порядка в период проведения новогодних праздников.