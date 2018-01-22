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Страшное ДТП в Тульской области: среди погибших – семилетний ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

Страшное ДТП в Тульской области: среди погибших – семилетний ребенок

Все обстоятельства аварии выясняются.

Вчера, 21 января, в 17.40 в Куркинском районе недалеко от деревни Ивановка случилось страшное ДТП. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей — «Ниссан X-Trail» и ВАЗ-2111. Иномарка следовала из Липецкой области.

В ДТП погибли пять человек. Стали известны личности погибших.

В «Ниссане» погибли 45-летняя женщина-водитель и ее семилетняя пассажирка, в ВАЗе — 44-летний водитель, 65-летняя и 45-летняя женщины.

Кроме того, трехлетняя пассажирка «Ниссана» и 33-летний пассажир этого же авто госпитализированы с различными травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:26 +3
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