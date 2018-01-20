Ночью тульские улицы убирали 90 единиц техники

Главным видом работ была уборка снега с городских улиц, разворотных колец, парковочных карманов, расчистка тротуаров и пешеходных дорожек.

Механизированную уборку осуществляли 41 КДМ, 13 МТЗ, 6 грейдеров, 5 фронтальных погрузчиков и другие виды техники, сообщает пресс-служба администрации города.

Главным видом работ была уборка снега с городских улиц, разворотных колец, парковочных карманов, расчистка тротуаров и пешеходных дорожек.

Работы проведены на магистральных улицах: Советская, Первомайская, Станиславского, Октябрьская, проспекте Ленина, Ложевая, Пролетарская, на Орловском путепроводе, площади Московского вокзала, Чулковском мосту и других.

Сейчас уборка и расчистка снега продолжается в усиленном режиме на магистральных и второстепенных улицах Тулы, в поселениях Ленинского района.