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Ночью тульские улицы убирали 90 единиц техники

Ночью тульские улицы убирали 90 единиц техники

Главным видом работ была уборка снега с городских улиц, разворотных колец, парковочных карманов, расчистка тротуаров и пешеходных дорожек.

Механизированную уборку осуществляли 41 КДМ, 13 МТЗ, 6 грейдеров, 5 фронтальных погрузчиков и другие виды техники, сообщает пресс-служба администрации города.
 
Главным видом работ была уборка снега с городских улиц, разворотных колец, парковочных карманов, расчистка тротуаров и пешеходных дорожек.
 
Работы проведены на магистральных улицах: Советская, Первомайская, Станиславского, Октябрьская, проспекте Ленина, Ложевая, Пролетарская, на Орловском путепроводе, площади Московского вокзала, Чулковском мосту и других.
 
Сейчас уборка и расчистка снега продолжается в усиленном режиме на магистральных и второстепенных улицах Тулы, в поселениях Ленинского района.
сегодня, в 12:19 +5
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