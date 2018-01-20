Работники тульского строительного супермаркета задержали воров

Двое посетителей магазина забрали с полки два лазерных дальномера и сняли с них магнитные антикражные устройства.

В Туле при содействии работников магазина задержаны подозреваемые в покушении на кражу.

Злоумышленники пытались покинуть торговую точку, не оплатив товар, скрыв его от работников магазина. Но их остановили продавцы супермаркета. На место происшествия вызваны полицейские.

У 37-летнего неработающего ранее судимого мужчины и его 31-летнего подельника обнаружено и изъято похищенное.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 30, статьёй 158 УК РФ «Покушение на кражу», сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.