новости
новости
Регистрация
Работники тульского строительного супермаркета задержали воров

Работники тульского строительного супермаркета задержали воров

Двое посетителей магазина забрали с полки два лазерных дальномера и сняли с них магнитные антикражные устройства.

В Туле при содействии работников магазина задержаны подозреваемые в покушении на кражу.
 
Злоумышленники пытались покинуть торговую точку, не оплатив товар, скрыв его от работников магазина. Но их остановили продавцы супермаркета. На место происшествия вызваны полицейские.
 
У 37-летнего неработающего ранее судимого мужчины и его 31-летнего подельника обнаружено и изъято похищенное.
 
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 30, статьёй 158 УК РФ «Покушение на кражу», сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:22 +2
Другие статьи по темам
Событие
кража
Место
Тульская область
Прочее
строительный магазин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ночью тульские улицы убирали 90 единиц техники
Ночью тульские улицы убирали 90 единиц техники
В Щекино цыган под видом газовщика украл деньги у пенсионера
В Щекино цыган под видом газовщика украл деньги у пенсионера
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.