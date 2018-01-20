Екатерина Гольдберг: «Кластер «Октава» станет главным центром изобретательства в Туле»

Что вдохновило на создание уникального для России проекта и о ходе реализации проекта рассказала Екатерина Гольдберг, один из авторов кластера «Октава».

Кластер «Октава» – это уникальный проект, в котором сочетаются образовательные, культурные и производственные составляющие. Авторы предполагают, что этот проект изменит экономический и социальный облик центра Тулы и повлияет на развитие города, став новым центром притяжения для горожан и туристов. Над созданием кластера работает международная команда из более 20 экспертов в сферах урбанистики, городского планирования, культуры и искусства, промышленного дизайна и маркетинга, бизнеса. О том, что вдохновило на создание уникального для России проекта и о ходе реализации проекта, Myslo рассказала Екатерина Гольдберг, один из создателей кластера «Октава» и эксперт в сфере культурного развития городской среды.

Екатерина Гольдберг Важным отличием этого проекта от большинства кластеров является сохранение завода «Октава». Поэтому первостепенной задачей для всей команды является выстраивание взаимосвязей между кластером и действующим производством. Вторая задача касалась продвижения мейкерства, которое ново в целом как для России, так и для Европы и всего мира. (Прим. ред.: Мейкерство – это культура изобретательства и создания новых предметов своими руками с использованием новых технологий, а также с переработкой старых материалов). Большая часть территории завода простаивала — современное производство не требует тех мощностей и площадей, какие были в XX веке. Таким образом, образовалось пустое пространство, которое деструктивно влияло на город. Более того, в регионе существует ряд актуальных социальных, культурных, демографических вызовов, которые будут решаться, в том числе, и с помощью кластера. Среди них: и высокий отток молодых людей из региона, и отсутствие молодых кадров на заводах, и отсутствие интересного городского досуга. Основная ценность кластера заключается в создании экосистемы вокруг сферы современных производств. Она требует разнообразных пространств, которые создают возможности для разных процессов: взаимодействия с людьми разных специальностей, получения новых знаний, возможности тестирования и прототипирования, коммуникации результатов. Кластер как раз создаст экосистему таких пространств.

– В чем актуальность мейкерства и почему именно Тула стала городом, в котором Ростех решил создать уникальное творческое индустриальное пространство?

– Выбор Тулы как локации для организации масштабного социокультурного проекта обусловлен несколькими факторами. Исторически сложилось, что в Туле сохраняется уникальный баланс индустриализации – в городе развиваются крупные промышленные предприятия. Тула испокон веков славится своими умельцами и изобретателями. И сейчас, в 21 веке, в городе большое количество молодых людей, которые что-то мастерят своими руками, изобретают. Молодежи интересно это направление, они хотят в нем развиваться.

Особо стоит заметить, что в Тульской области расположены 5 крупных предприятий Ростеха, а всего на предприятиях, расположенных в ЦФО, работает 40% персонала Госкорпорации. Один из резидентов кластера – Высшая техническая школа – будет готовить высокопрофессиональных специалистов. Таким образом Тула станет еще и опорным регионом для корпоративной образовательной инфраструктуры Ростеха.

– Как жители Тулы, с которыми вы общались, восприняли идею «мейкерства»?

– В августе на первой стратегической сессии активные жители Тулы сказали: «Нам нужен этот проект». Это очень мощная подпитка. Они готовы отдавать свою экспертизу и ресурсы, преподавать и организовывать мероприятия. Похожее отношение к нашим идеям и у взрослого поколения сотрудников «Октавы» – во время каждой встречи они говорят, что готовы учить молодых, передавать свой опыт. А молодые инженеры завода, в свою очередь, хотят участвовать в просветительских и культурных программах кластера.

– Как искали первых резидентов кластера?

– Вначале мы провели 125 глубинных интервью, чтобы изучить саму Тулу, завод и жизнь его работников, узнать, чем они интересуются, что создают сами. Параллельно был проведен мониторинг близких по духу местных проектов. Мы встречались с их организаторами, и в ходе общения они рекомендовали новых людей – так и собрали локальную команду единомышленников.

– На каких условиях резиденты будут работать на территории кластера?



– Условия размещения у каждого резидента индивидуальны. Все зависит от того, какой вклад он готов внести в общее дело. С некоторыми резидентами заключаются классические договоры аренды, кому-то мы помогаем с дизайн-проектом помещения, ремонтом или приобретением части оборудования. В отдельных случаях начинающим, особенно интересным проектам, площадки предоставляются бесплатно.

– На презентации говорилось, что на первом этаже будет располагаться самая современная студия звукозаписи. Расскажите, пожалуйста, о ней.

– На метафорическом уровне «октава» – это звуковое сочетание, коммуникация. С точки зрения того, чем известна «Октава» в Туле, и какую продукцию она производит, появление в кластере профессиональной студии звукозаписи абсолютно естественно. На этапе проектирования студии звукозаписи наши коллеги отправили ее технический райдер известным звукорежиссерам, которые работают с группами «Мумий Тролль» и Zемфира, и получили высокую оценку ее технического оснащения. Когда я рассказала своим друзьям-музыкантам, что мы будем реализовывать проект на базе завода «Октава», меня тут же засыпали письмами со словами «мы очень хотим записываться в студии звукозаписи «Октавы».

– Что еще будет в кластере?

– На первом этаже кластера расположатся профессиональная библиотека, кафе, электронная мастерская, студия звукозаписи, Фаблаб – мастерская, оснащенная современным высокотехнологичным оборудованием и зин-редакция – редакция малотиражных любительских изданий). На втором этаже – Музей станка и музейный магазин. Третий этаж займет Высшая техническая школа. На четвертом будут находиться офисы стартапов и технологических компаний. В Гараже, который будет располагаться во дворе, появится столярная мастерская. Кроме того, проект рассчитан на туристов, поэтому во дворе появятся павильоны «Сделано в Туле», где в выходные и праздничные дни можно будет купить местные продукты питания и товары.

– На каких условиях посетители будут находиться на территории кластера?



– Непосредственно вход в кластер будет свободным. Планируются как бесплатные, так и платные активности.

Зимой мы открыли каток с насыщенной развлекательной программой. Летом заработает амфитеатр под открытым небом, где будут показывать спектакли, читать интересные лекции.

Мы стремимся создать здесь такую бизнес-модель, которая позволит всем посетителям чувствовать себя комфортно: на крыше будет ресторан с видом на Тульский кремль, на втором этаже – летнее кафе на мансарде с доступным меню, на первом этаже – кафе с еще более доступными ценами. Формируется демократичная программа, которая на входе никого не “отсекает”.

Кластер будет интересен подросткам, потому что здесь современно, необычно, модно, и, конечно, есть бесплатный wi-fi (смеется). Когда мы опрашивали подростков, то выяснилось, что основное место их времяпрепровождения – «Гостиный двор» и территория за ним. Именно потому что там бесплатный интернет. Но, кроме, интернета для них там больше ничего нет! На территории кластера будет пространство, где они смогут общаться, самим придумать себе занятие в общественных пространствах (читать, играть, репетировать что-то и др.) или принять участие в программе кластера.

Это пространство по атмосфере будет похоже на двор «Стрелки», где я в течение трех лет руководила публичной программой. Там будет создана неформальная среда, где каждый занят тем, что ему нравится: играет в шахматы, читает, играет с детьми. Основное отличие «Октавы» будет в содержании. Ее главной ценностью является производство, поэтому и общественные пространства «Октавы» будут производительными, двор будет наполняться уличной мебелью и объектами, сделанными посетителями кластера.

– В кластере «Октава» планируется масштабный образовательный блок. Расскажите, пожалуйста, о нем.

– Один из основных резидентов кластера – Высшая техническая школа. Она находится в стадии активной проработки. Коллеги ведут переговоры с предприятиями о совместной реализации образовательных программам. Важно сделать так, чтобы студенты ВТШ не просто получали знания, а после окончания обучения устраивались на работу на предприятия партнеров. Планируется также, что будут проводиться образовательные программы для разных возрастов и специальные проекты с ведущими техническими ВУЗами страны.

Особо хочу отметить, что наша задача – вдохновлять молодых специалистов, показать им возможные траектории профессионального роста, устроить обмен для начинающих проектов в сфере малых производств и мейкерства с похожими успешными российскими и международными проектами.

– Одно из самых интересных резидентов – Музей станка. Каким он будет?

– Музей станка будет рассказывать историю развития общества через историю станкостроения, потому что становление машин, которые что-то производили, заводов и всей индустриализации в целом отражает развитие общества. Появление новых машин и станков каждый раз запускают новый виток развития, влияют на повседневную жизнь и на профессиональную занятость.

Кроме этого, будет много интерактива, который позволит посетителям получить персонализированный опыт от посещения музея. Один из авторов концепции Музея станка – Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале.

– В Туле уже много лет не открывалось библиотек, да и интерес к привычным всем библиотекам невелик. Вы же в «Октаве» планируете открыть библиотеку на 7000 книг технического профиля. Чем она будет привлекательна для посетителя?

– Основной упор будет делаться на техническую литературу, но будут и смежные области, например, дизайн. Помимо книг будет медиатека и оцифрованные издания, а также доступ к профессиональным ресурсам. Начнет работать широкая просветительская программа, в рамках которой будут приезжать специалисты и презентовать свои книги. Таким образом она станет интересной и более широкому кругу лиц.

Напомним, подробно о масштабном проекте «Октава», который позволит изменить не только культурную составляющую в жизни туляков, но и станет отдельным туристическим центром притяжения горожан и туристов, Myslo писал ранее.

При этом многие туляки думали, что завод «Октава» закрыт, и когда я людям говорю, что прямо сейчас с микрофонами «Октава» поют самые известные музыканты, они очень удивляются.