Фото Дмитрия Дзюбина.
Не устраивает качество уборки дороги или двора от снега? Сообщите в ЕДДС Тулы
Звонки принимаются по телефонам: 1391, 47-20-34.
В Единую дежурно-диспетчерскую службу можно сообщить о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс.
Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.
Звонки принимаются по телефонам: 1391, 47-20-34.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Прочее