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Не устраивает качество уборки дороги или двора от снега? Сообщите в ЕДДС Тулы
Фото Дмитрия Дзюбина.

Не устраивает качество уборки дороги или двора от снега? Сообщите в ЕДДС Тулы

Звонки принимаются по телефонам: 1391, 47-20-34.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу можно сообщить о местах неудовлетворительного состояния дорог, тротуаров, дворовых территорий, наличии неубранных снежных масс.
 
Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям и лицам для принятия мер по уборке территорий от снега.
 
Звонки принимаются по телефонам: 1391, 47-20-34.
сегодня, в 16:05 +1
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