новости
новости
Регистрация
Евгений Авилов рассказал и.о. главы администрации Рязани о благоустройстве Тулы

Евгений Авилов рассказал и.о. главы администрации Рязани о благоустройстве Тулы

Гости приехали в оружейную столицу перенимать опыт благоустройства общественных пространств и дворов.

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов и представители рязанской администрации поселили Тулу с рабочим визитом.
 
Глава администрации города Евгений Авилов и первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин рассказали членам делегации о реализации программ по благоустройству нашего города.
 
В рамках визита гости изучили опыт оружейной столицы по взаимодействию с населением по вопросам благоустройства городских территорий, а также посетили ряд дворов и общественных пространств.
сегодня, в 15:08 −1
Другие статьи по темам
Событие
благоустройство города
Люди
Евгений Авилов
Место
ТулаРязанская область
Прочее
делегация

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Не устраивает качество уборки дороги или двора от снега? Сообщите в ЕДДС Тулы
Не устраивает качество уборки дороги или двора от снега? Сообщите в ЕДДС Тулы
Алексинские полицейские отчитались перед жителями района о проделанной работе
Алексинские полицейские отчитались перед жителями района о проделанной работе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.