Евгений Авилов рассказал и.о. главы администрации Рязани о благоустройстве Тулы

Гости приехали в оружейную столицу перенимать опыт благоустройства общественных пространств и дворов.

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов и представители рязанской администрации поселили Тулу с рабочим визитом.

Глава администрации города Евгений Авилов и первый заместитель главы администрации города Тулы Владислав Галкин рассказали членам делегации о реализации программ по благоустройству нашего города.

В рамках визита гости изучили опыт оружейной столицы по взаимодействию с населением по вопросам благоустройства городских территорий, а также посетили ряд дворов и общественных пространств.