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Учительница из Тулы одержала победу в конкурсе «Педагогический дебют»
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Учительница из Тулы одержала победу в конкурсе «Педагогический дебют»

Региональный этап всероссийского состязания педагогов завершился в Щекинском районе.

На базе МБОУ Щекинского района «Средняя школа» прошли финальные мероприятия регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют».

Победу одержала учитель начальных классов тульской гимназии №  11 Алина Веткова. В 2017 году она окончила Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого.

Алина Веткова удостоена Благодарности главы города Тулы Юрия Цкипури и отмечена Благодарственным письмом министерства молодежной политики Тульской области.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:35 +8
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