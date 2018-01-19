Фото: пресс-служба администрации Тулы
Учительница из Тулы одержала победу в конкурсе «Педагогический дебют»
Региональный этап всероссийского состязания педагогов завершился в Щекинском районе.
На базе МБОУ Щекинского района «Средняя школа» прошли финальные мероприятия регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют».
Победу одержала учитель начальных классов тульской гимназии № 11 Алина Веткова. В 2017 году она окончила Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого.
Алина Веткова удостоена Благодарности главы города Тулы Юрия Цкипури и отмечена Благодарственным письмом министерства молодежной политики Тульской области.
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