Учительница из Тулы одержала победу в конкурсе «Педагогический дебют»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Региональный этап всероссийского состязания педагогов завершился в Щекинском районе.

На базе МБОУ Щекинского района «Средняя школа» прошли финальные мероприятия регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют».

Победу одержала учитель начальных классов тульской гимназии № 11 Алина Веткова. В 2017 году она окончила Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого.

Алина Веткова удостоена Благодарности главы города Тулы Юрия Цкипури и отмечена Благодарственным письмом министерства молодежной политики Тульской области.