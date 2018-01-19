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В Узловой охранник авторынка осужден за угон иномарки

В Узловой охранник авторынка осужден за угон иномарки

Во время дежурства молодой человек украл ключи от машины, которую владелец поставил на продажу.

Приговором Узловского городского суда ранее судимый 23-летний Евгений К. признан виновным в угоне. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 17 октября 2016 года, осужденный находился на авторынке, где работал охранником.

Имея доступ к ключам от стоящих на торговой площадке автомобилей, он забрал ключ от легковушки Opel Corsа, отключил сигнализацию и уехал. Позднее машину нашли в поселке Дубовка Узловского района.

Суд назначил угонщику наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:57 +4
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