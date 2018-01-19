Погода в Туле 20 января: умеренный ветер, облачность и осадки

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно.

Ожидается небольшой снег, местами умеренный (по данным сайта Метеоинфо до 4 мм). Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -12 до -7 градусов, днём – до -7. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.