новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 20 января: умеренный ветер, облачность и осадки

Погода в Туле 20 января: умеренный ветер, облачность и осадки

Синоптики обещают днём до семи градусов мороза. Атмосферное давление низкое.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно.

Ожидается небольшой снег, местами умеренный (по данным сайта Метеоинфо до 4 мм). Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от -12 до -7 градусов, днём – до -7. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
Погодапогода в Тулепрогноз погодыПогода на выходныхпогода в Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Учительница из Тулы одержала победу в конкурсе «Педагогический дебют»
Учительница из Тулы одержала победу в конкурсе «Педагогический дебют»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.