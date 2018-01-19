Филиалы Тульской областной стоматологической поликлиники проведут день открытых дверей
При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
20 января с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» пройдут дни открытых дверей.
Акции состоятся по следующим адресам:
- Тула, ул. Морозова, 2-а;
- Тула, ул. Кутузова, 35-а;
- филиал №1, Щекино, ул. Пионерская, 36-а;
- филиал №6, Киреевск, ул. Ленина, 40.
В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.
При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.
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