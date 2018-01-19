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Филиалы Тульской областной стоматологической поликлиники проведут день открытых дверей

Филиалы Тульской областной стоматологической поликлиники проведут день открытых дверей

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

20 января с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» пройдут дни открытых дверей.

Акции состоятся по следующим адресам:

  • Тула, ул. Морозова, 2-а;
  • Тула, ул. Кутузова, 35-а;
  • филиал №1, Щекино, ул. Пионерская, 36-а;
  • филиал №6, Киреевск, ул. Ленина, 40.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС для ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:34 +1
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