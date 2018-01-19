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Жестокое убийство таксиста в Туле: виновные получили 52 года на троих

Жестокое убийство таксиста в Туле: виновные получили 52 года на троих

Происшествие случилось в 2016 году.

В Туле вынесли приговор 50-летнему жителю Тамбовской области и двум жителям Пермского края 31 года и 25 лет. Они признаны виновными в п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений) и п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в ночь с 27 на 28 ноября 2016 года в Туле около Московского вокзала трое мужчин по телефону вызвали такси, чтобы уехать в Тамбов.

Прибывший водитель такси, отъехав недалеко от вокзала, потребовал от пассажиров оплатить проезд, пояснив, что в случае отказа он их не повезет.

После этого один из пассажиров накинул на шею водителя веревку и стал душить его, а подельники удерживали потерпевшего за руки до тех пор, пока тот не потерял сознание.

После этого мужчины увезли таксиста в безлюдное место, оставили его на обочине автодороги, а сами направились в сторону города Каширы Московской области, где были задержаны сотрудниками ДПС.

Спустя некоторое время потерпевшего обнаружили прохожие и вызвали скорую. 16 декабря от полученных травм таксист скончался в больнице. 

Приговором суда жителю Тамбовской области назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, 31-летнему жителю Пермского края – 18 лет лишения свободы, его 25-летнему земляку – 15 лет 6 месяцев лишения свободы, обоим с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, всем троим назначено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев каждому.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в возмещение морального вреда в пользу потерпевшего с осужденных судом взыскан 1 миллион рублей.

По иску прокуратуры области в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области взыскано около 27 тысяч за лечение потерпевшего.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:49 +4
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