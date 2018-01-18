Евгений Авилов: Копни под белым домом – и найдешь историческую «вишенку на торте»

На встрече с журналистами глава администрации Тулы заявил, что надо не сохранять то, что уже разрушено, а восстанавливать.

Администрация приступила к мониторингу всех объектов в исторической части города. В течение месяца на каждый дом подготовят индивидуальный паспорт, где будут указаны все характеристики, в том числе кто собственники зданий, в каком он состоянии, что требуется на нем выполнить в первую очередь. По каждому зданию будет разработан план мероприятий.

Если это частная собственность, владелец получит предписание отремонтировать здание. Если это аварийное муниципальное жилье, администрация будет решать вопрос с переселением.

Например, с улицы Благовещенской в этом году будут переселять жильцов из аварийного дома.

– В этом году мы представим тулякам и гостям города улицу Металлистов. Посмотрим, как наполнится это пространство, как оно будет работать. И уже с учетом этого опыта будем заниматься наполнением близлежащих территорий. Кстати, предлагаю тулякам принять участие в создании тульских двориков в историческом центре. Территории позволяют создать интересные общественные пространства, – предложил Евгений Авилов.

По мнению главы администрации, он не видит препятствий для благоустройства исторического центра, ну, может быть, кроме возможностей собственников зданий. Но это уже их зона ответственности и администрация будет требовать выполнения правил благоустройства.

На предложение журналистов – разместить под стеклом прямо на улице то, что раскопали на Металлистов и придумать «вишенку на торте» для туристов – Евгений Авилов ответил так:

– У нас в Туле зайдешь в любой квартал в центре, там таких «вишенок» – смотри, не хочу. А копни под белым домом – там тоже обязательно что-нибудь отроешь! Может быть, я выскажу крамольную мысль с точки зрения ученых-археологов, но как обычный гражданин, не чиновник, считаю, что историческое наследие – это то, что можно сохранить. А что что уже практически разрушено и утрачено… Ну, не надо пытаться это сохранять – проще восстановить! Давайте посмотрим на опыт европейских стран и используем его. Вспомните историю с домом-памятником на улице Октябрьской, стена которого завалилась. Сейчас в новом кирпиче дом восстанавливают в том виде, как он был пару веков назад.

Евгений Авилов согласился, что в качестве эксперимента на музейной улице могут быть такие объекты, как элементы раскопок под стеклом а-ля «так жили туляки двести лет назад».

Благоустройство территорий подразумевает качественное состояние и содержание инженерных сетей в Туле и бывшем Ленинском районе. Ведется ли мониторинг их износа, чтобы не повторялись аварийные ситуации, как это было в новогодние каникулы 2016 года?

Евгений Васильевич признался, что это непростой вопрос для города, потому что ни Теплосеть, ни Водоканал системно не работали по этому направлению. Они решали проблемы точечно – где ломалось, там и чинили.

– По теплу мы смогли ситуацию выправить. Подтверждение этому – паспорта готовности теплотесей в городе. Тула – один из немногих городов в ЦФО, получивший такие паспорта. (Получение паспорта готовности к зиме означает, что все котельные, дома, тепловые сети города полностью готовы к зиме. Паспорт готовности к отопительному периоду является обязательным документом, который позволяет муниципальному образованию получать энергоресурсы в течение отопительного сезона. – Прим. авт). Проверку готовности проводило Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), – пояснил Евгений Авилов.

С водоканалом ситуация сложнее. Два года назад по требованию Росприроднадзора в южной части города выведен из эксплуатации один водовод. Есть определенный дефицит воды. Год назад администрация начала работу по открытию дополнительных скважин на Окском водозаборе.

– Подготовлено концессионное соглашение по водоканалу. В него включены все виды работ, которые необходимо выполнить в ближайшие пять лет, чтобы привести в нормативное состояние сети водоснабжения и водоотведения, обеспечить необходимое количество и качество воды для населения. У нас есть два потенциальных концессионера, думаю, в этом году соглашения будут заключены, – сказал Евгений Авилов.

На первый год соглашения включены работы по запуску станции обезжелезивания и очистки воды в основном для населенных пунктов бывшего Ленинского района.

Это дорогое удовольствие – 6-7 млрд рублей необходимо будет вложить концессионерам в водоснабжение и 15 млрд – в теплоснабжение.

– Конечно, сразу возникнет вопрос по тарифам на воду и водоотведение. Мы не можем установить тариф для Ленинского района больше, чем для Тулы. Но и туляки не должны оплачивать вложения в район. Поэтому разницу между нормативным и реальным тарифами будем покрывать из бюджета муниципалитета. Чтобы жители Тулы и Большой Тулы не почувствовали рост тарифов, в течение 7 лет ежегодно придется выделять из бюджета по 200 млн рублей на компенсацию, – обещал глава администрации Тулы.