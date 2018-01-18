Фото из архива Myslo.
Тула вошла в десятку популярных городов ЦФО среди туристов в 2017 году
Наш город в рейтинге занял пятую строчку.
Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Центрального федерального округа по итогам 2017 года.
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. В рейтинг не попали Москва и Московская область.
Тула вошла заняла пятую строчку в рейтинге.
По данным сервиса, в прошлом году в оружейной столице туристы бронировали проживание в отелях в среднем на 2,5 ночи и платили 2,3 тысячи рублей в сутки.
Дешевле всего в ЦФО проживание туристам обошлось в Брянске и Орле.
Топ-10 городов ЦФО, популярных у туристов в 2017 году:
- Ярославль - 2,8 тысяч рублей/ 2,5 ночи
- Владимир - 2 тысячи рублей/ 1,5 ночи
- Кострома - 2,6 тысяч рублей, 2 ночи
- Тверь - 2,7 тысяч рублей/ 2 ночи
- Тула - 2,3 тысячи рублей/ 2,5 ночи
- Воронеж - 1,8 тысяч рублей, 1,5 ночи
- Калуга - 2,5 тысячи рублей, 2 ночи
- Рязань - 1,6 тысяч рублей/ 1,5 ночей
- Брянск - 1,2 тысячи рублей/ 2 ночи
- Орел - 1,4 тысячи/ 1 ночь.