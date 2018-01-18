Тула вошла в десятку популярных городов ЦФО среди туристов в 2017 году

Фото из архива Myslo.

Наш город в рейтинге занял пятую строчку.

Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Центрального федерального округа по итогам 2017 года.

Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. В рейтинг не попали Москва и Московская область.

Тула вошла заняла пятую строчку в рейтинге.

По данным сервиса, в прошлом году в оружейной столице туристы бронировали проживание в отелях в среднем на 2,5 ночи и платили 2,3 тысячи рублей в сутки.

Дешевле всего в ЦФО проживание туристам обошлось в Брянске и Орле.

Топ-10 городов ЦФО, популярных у туристов в 2017 году: