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Тула вошла в десятку популярных городов ЦФО среди туристов в 2017 году
Фото из архива Myslo.

Тула вошла в десятку популярных городов ЦФО среди туристов в 2017 году

Наш город в рейтинге занял пятую строчку.

Российский сервис бронирования отелей Tvil.ru определил самые популярные у туристов города Центрального федерального округа по итогам 2017 года.
 
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. В рейтинг не попали Москва и Московская область.
 
Тула вошла заняла пятую строчку в рейтинге.
 
По данным сервиса, в прошлом году в оружейной столице туристы бронировали проживание в отелях в среднем на 2,5 ночи и платили 2,3 тысячи рублей в сутки. 
 
Дешевле всего в ЦФО проживание туристам обошлось в Брянске и Орле.
 
Топ-10 городов ЦФО, популярных у туристов в 2017 году:
  1. Ярославль - 2,8 тысяч рублей/ 2,5 ночи 
  2. Владимир - 2 тысячи рублей/ 1,5 ночи
  3. Кострома - 2,6 тысяч рублей, 2 ночи
  4. Тверь - 2,7 тысяч рублей/ 2 ночи
  5. Тула - 2,3 тысячи рублей/ 2,5 ночи
  6. Воронеж - 1,8 тысяч рублей, 1,5 ночи
  7. Калуга - 2,5 тысячи рублей, 2 ночи
  8. Рязань - 1,6 тысяч рублей/ 1,5 ночей
  9. Брянск - 1,2 тысячи рублей/ 2 ночи
  10. Орел - 1,4 тысячи/ 1 ночь.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:40 0
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