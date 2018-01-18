Евгений Авилов: «Я лично каждое утро слежу за пробками в центре Тулы»

18 января в одном из кафе в центре Тулы глава администрации города встретился за чашкой кофе с журналистами. По словам Евгения Васильевича, он за открытость и достоверность информации, в том числе и по самым острым для горожан вопросам. Например, по пробкам в центре после закрытия улицы Металлистов.

– Я честно вам говорю, что каждое утро, правда, в разное время, проверяю, как движется транспорт по Советской и Союзной. Засекаю время проезда от поворота на ул. Металлистов до Союзной. Самый большой тайминг был четыре минуты. Надеюсь, после благоустройства территории вокруг улиц Союзной и Благовещенской, где будет

запрещена стоянка, трафик еще ускорится.

Социальный ли проект платных парковок или нет? По мнению Евгения Авилова, 50 на 50.

– Вы знаете, что Тула, наверное, единственный город в России, где нет пешеходной улицы в историческом центре. Улицу Каминского в расчет не берем – этот опыт был неудачным. Есть запрос общества на приведение исторического центра в порядок. И как одна из мер организации паркинга в центре – создание платного парковочного пространства с освобождением исторического центра для прохода и проезда гуляющих туляков и туристов, – пояснил Евгений Авилов. – У города нет задачи заработать на этом проекте денег. В отличие от столицы. Там приняли решение поднять цену – никто не возмущается. Мы же обсуждаем с жителями и стоимость паркинга, и зоны платного паркинга. На мой взгляд, сейчас платные парковки свою функцию выполняют.

– Главная задача для городского управления по транспорту – чтобы общественный транспорт, не только муниципальный, но и частный, ходил по расписанию. Его, считаю, нельзя делить на частный и муниципальный, это общественный транспорт. Без этого невозможно его дальше развивать, – считает Евгений Авилов. – У туляков есть запросы на новые маршруты, например в Левобережный микрорайон или Петровский квартал, причем люди хотят пользоваться не только маршрутками, но и автобусами большой вместимости или троллейбусами. Запрос от туляков на муниципальный общественный транспорт велик – ведь только он предоставляет льготы, ходит по расписанию и адаптирован для маломобильных граждан. К сожалению, частные перевозчики воспринимают требования соблюдения расписания в штыки.

По словам главы администрации, время маршруток уходит – как это было с разными палатками и ларьками. А с июля 2018 года вступают в силу новые требования к перевозчикам, и нанимать транспорт, как это происходит сейчас, уже будет запрещено. Предприятия-перевозчики должны будут иметь своих штатных водителей, готовить определенным образом подвижной состав к выходу на линию.

– Мы готовы перераспределять субсидии по компенсации перевозки льготников между муниципальным транспортом и частниками, но для этого они должны соответствовать требованиям закона, – пояснил Евгений Авилов.