Тульский водитель-инвалид припарковался на тротуаре: продолжение истории

Фото пользователь XAHT.

По словам мужчины, автомобиль ему пришлось поставить с нарушениями из-за того, что весь двор забит.

Ранее Myslo писал об истории с водителем, который заперся в машине, чтобы ее не эвакуировали. Это произошло в Туле возле дома №10 по улице Революции. Автомобиль был припаркован на тротуаре, а это нарушение правил парковки.

Полицию вызвал один из жителей этого же дома. Но владелец авто заперся в машине и отказывался из нее выходить.

– Возле подъезда стояли экипаж ДПС и эвакуатор, который пытался увезти припаркованный на тротуаре автомобиль. Водитель авто заперся внутри машины и заявил, что он инвалид и ему можно везде парковаться, — писал наш пользователь в блоге «Народный журналист».

Водитель автомобиля Юрий Токарев рассказал Myslo свою версию случившегося. Как оказалось, мужчина действительно инвалид второй группы.

Юрий Токарев – В нашем доме 782 квартиры, это почти 2000 человек, во дворе нет ни одного парковочного места для инвалида! Куда мне ставить машину? Мы обращались в управляющую компанию, чтобы установить шлагбаум, но так ничего и не добились. Свои автомобили во дворе ставят все кому не лень, а после 18.00 поставить машину просто некуда.

Когда в тот вечер во двор приехали гаишники, соседи вышли на защиту Юрия Николаевича.

– Нам некуда ставить машины! Весь двор забит, — возмущались соседи.

– Мою машину, кстати, не имеют права эвакуировать! К тому же на ней есть знак «водитель-инвалид», – возмущается Юрий Николаевич.

Однако, как оказалось, этот факт не отменяет правил, согласно которым парковаться на тротуаре запрещено. В ГИБДД утверждают: они вправе эвакуировать машину с таким знаком.

– Знак «инвалид» на машине дает право парковаться только на специализированных стоянках. Водитель – такой же участник дорожного движения, как и другие. При парковке во дворе на него распространяются те же права, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В администрации Тулы Myslo пояснили: чтобы оформить во дворе парковку для инвалидов или установить шлагбаум, необходимо обратиться к властям своего территориального округа.