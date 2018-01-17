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В Туле пройдёт Кубок России по русскому танцу

В Туле пройдёт Кубок России по русскому танцу

Конкурсанты выступят на сцене Городского концертного зала 28 января.

Ежегодно в последнее воскресенье января в оружейной столице проходит Кубок России по русскому танцу «Тулица». Танцоры и хореографические коллективы из разных городов нашей страны представят творческие номера на суд зрителей и жюри.

В этом году танцевальное соревнование пройдёт 28 января в тульском ГКЗ. Об этом сообщает Общероссийская танцевальная организация.

Предусмотрено несколько номинаций – «Русский танец», «Народный танец», «Стилизованный народный танец», «Семейный танец», «Патриотический танец» и «Фламенко».

Подробности и справки по телефонам: 8(916)192-02-66 и 8(910)160-85-58.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:55 +6
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