В Туле пройдёт Кубок России по русскому танцу

Ежегодно в последнее воскресенье января в оружейной столице проходит Кубок России по русскому танцу «Тулица». Танцоры и хореографические коллективы из разных городов нашей страны представят творческие номера на суд зрителей и жюри.

В этом году танцевальное соревнование пройдёт 28 января в тульском ГКЗ. Об этом сообщает Общероссийская танцевальная организация.

Предусмотрено несколько номинаций – «Русский танец», «Народный танец», «Стилизованный народный танец», «Семейный танец», «Патриотический танец» и «Фламенко».

Подробности и справки по телефонам: 8(916)192-02-66 и 8(910)160-85-58.