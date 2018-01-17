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Тулякам расскажут об индексации страховых пенсий

Тулякам расскажут об индексации страховых пенсий

Консультации специалистов можно будет получить в рамках Дня информации ПФР.

Во вторник, 23 января, в Тульской областной библиотеке состоится День информации Пенсионного Фонда России на тему «Пенсионное обеспечение. Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2018года».

Посетители смогут получить ответы на вопросы, касающиеся пенсионного законодательства, назначения и выплаты пенсий и социальных пособий по линии ПФР, а также прошедшей индексации страховых пенсий.

Мероприятие состоится с 10 до 12 часов по адресу: ул. Тургеневская, 48, 2-й этаж. Контактный телефон: 31-24-81.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 −1
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