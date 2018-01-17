Тулякам расскажут об индексации страховых пенсий

Консультации специалистов можно будет получить в рамках Дня информации ПФР.

Во вторник, 23 января, в Тульской областной библиотеке состоится День информации Пенсионного Фонда России на тему «Пенсионное обеспечение. Индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2018года».

Посетители смогут получить ответы на вопросы, касающиеся пенсионного законодательства, назначения и выплаты пенсий и социальных пособий по линии ПФР, а также прошедшей индексации страховых пенсий.