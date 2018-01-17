В Туле презентовали детскую книгу «Твой город – Тула»

Фото Алексея Пирязева и пресс-службы администрации города.

В ней рассказывается о символах нашего города.

Сегодня, 17 января, глава администрации Евгений Авилов презентовал детскую книгу «Твой город – Тула». На встрече присутствовали все участники реализации проекта.

Издание полностью адаптировано для юных читателей. В книге простым языком рассказывается о символах Тулы.

Над текстом работали Светлана Будникова, кандидат психологических наук ТПГУ им. Л. Н. Толстого, и Светлана Меситова, тульский журналист. Издание проходило вычитку научными консультантами и краеведами. Автор рисунков – Елена Писаренко.

Тираж книги – 12 тысяч экземпляров. В течение двух лет в День знаний издание будут дарить первоклассникам на уроках краеведения.

А еще книжку подарят муниципальным и школьным библиотекам.

– Работа над книгой объединила многих творческих людей, которые вместе решали одну важную задачу – сделать издание по-настоящему интересным и красочным. Уверен, эта книга займет достойное место на книжной полке в каждом доме, где есть читательские традиции. Отмечу, что из бюджета города на работу средства не выделялись. Расходы взяли на себя спонсоры, за что им выражаю огромную благодарность, – отметил Евгений Авилов.

Книга издана издательством «Медиарост». Она вошла в проект издательства, который нашел поддержку на федеральном уровне.

Виталий Горошников, директор издательства:

– Нам очень приятно, что мы выпустили проект на тульской земле. Город уникальный, с интересной историей. Специфика нашей работы заключается в том, что мы стараемся создавать такие издания, которые будут ориентированы на все возрастные категории. Подарить книгу школьникам 1 сентября – очень хорошая идея, потому что этот день запомнится ребятам на всю жизнь.

Как рассказал директор «Медиароста» Виталий Горошников, издание будет представлено на ряде международных книжных ярмарок, конкурсов, выставок, книжном фестивале «Красная площадь», петербургском книжном салоне.

Владимир Тимаков, куратор проекта:

– Я с энтузиазмом взялся за продвижение этого проекта. Перед нами стояла серьезная задача, потому что когда делаешь книжку для школьного возраста, нужно учитывать многие вещи. Во-первых, чтобы ребенку было всё понятно. Во-вторых, чтобы все факты соответствовали действительности. На мой взгляд, авторам удалось это сделать. Получился хороший текст.

В ближайшее время книга поступит в продажу в тульские книжные магазины.