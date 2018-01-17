Тульский Роспотребнадзор: Отказ продавца принять новые купюры — ущемление прав потребителей!
Для жителей Тульской области откроются горячие линии по приему купюр 200 и 2000 рублей.
Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение в России с 12 октября 2017 года. Согласно Гражданскому кодексу, жители РФ вправе расплачиваться, пополнять счета и вклады новыми купюрами на территории всей страны.
Однако в сети периодически появляется информация о том, что многие продавцы отказываются принимать новые купюры.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что,
Отказ продавца в приеме новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей — противоправное действие, ущемляющее права потребителей.
С 18 по 25 января 2018 года Тульская область примет участие во Всероссийской горячей линии по приему купюр нового образца. Специалисты проконсультируют граждан по обращению купюр 200 и 2000 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой. Консультации можно получить по телефонам:
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в Туле
8 (4872) 55-55-50; 22-33-51;
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в Алексине
8 (902) 846-10-81;
- в Новомосковске 8 (48762) 6-51-68;
- в Суворове 8 (48763) 2-73-23;
- в Щекино 8 (48751) 5-34-30;
- в Ефремове 8 (48741) 6-53-86.
Горячая линия будет работать по будням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).