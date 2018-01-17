Тульский Роспотребнадзор: Отказ продавца принять новые купюры — ущемление прав потребителей!

Фото из архива Myslo.

Для жителей Тульской области откроются горячие линии по приему купюр 200 и 2000 рублей.

Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение в России с 12 октября 2017 года. Согласно Гражданскому кодексу, жители РФ вправе расплачиваться, пополнять счета и вклады новыми купюрами на территории всей страны.

Однако в сети периодически появляется информация о том, что многие продавцы отказываются принимать новые купюры.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что, согласно действующему законодательству, потребитель имеет право выбора банкнот и монет Банка России из числа находящихся в официальном обращении для наличных расчетов.

Отказ продавца в приеме новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей — противоправное действие, ущемляющее права потребителей.

С 18 по 25 января 2018 года Тульская область примет участие во Всероссийской горячей линии по приему купюр нового образца. Специалисты проконсультируют граждан по обращению купюр 200 и 2000 рублей, приему ветхих купюр, отказу в оплате мелкими монетами и банковской картой. Консультации можно получить по телефонам:

в Туле 8 (4872) 55-55-50 ; 22-33-51;

; 22-33-51; в Алексине 8 (902) 846-10-81 ;

; в Новомосковске 8 (48762) 6-51-68;

в Суворове 8 (48763) 2-73-23;

в Щекино 8 (48751) 5-34-30;

в Ефремове 8 (48741) 6-53-86.

Горячая линия будет работать по будням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).