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Когда в Туле откроются центры единоборств и гимнастики?

Когда в Туле откроются центры единоборств и гимнастики?

Когда спортсмены смогут там заниматься?

К губернатору Тульской области обратились представители Федераций бокса и эстетической гимнастики. В Туле уже несколько лет строятся центры для занятий этими видами спорта, но когда же спортсмены смогут там заниматься? 

По словам Алексея Дюмина, центр единоборств откроется либо в конце 2018, либо в начале 2019 года. Он будет универсальный. Помимо единоборств, там смогут заниматься и волейболом, и баскетболом.

Глава администрации города Евгений Авилов рассказал о комплексе гимнастики:

- К апрелю планируем завершить основные виды работ. В мае центр откроется.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:07 +1
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