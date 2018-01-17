Когда в Туле откроются центры единоборств и гимнастики?

К губернатору Тульской области обратились представители Федераций бокса и эстетической гимнастики. В Туле уже несколько лет строятся центры для занятий этими видами спорта, но когда же спортсмены смогут там заниматься?

По словам Алексея Дюмина, центр единоборств откроется либо в конце 2018, либо в начале 2019 года. Он будет универсальный. Помимо единоборств, там смогут заниматься и волейболом, и баскетболом.

Глава администрации города Евгений Авилов рассказал о комплексе гимнастики:

- К апрелю планируем завершить основные виды работ. В мае центр откроется.