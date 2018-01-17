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Смерть туляка от менингита: следователи оценят действия врачей
Фото из архива семьи Кирилла Е.

Смерть туляка от менингита: следователи оценят действия врачей

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи заинтересовались трагической историей 25-летнего туляка Кирилла Е., который скончался 5 января от менингита.

– Для проверки информации, размещенной в СМИ, следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области организована доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка правильности действия медицинских работников, – сообщает пресс-служба ведомства. 

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подробнее об этой истории читайте в нашей статье здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:42 +7
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