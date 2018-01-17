Смерть туляка от менингита: следователи оценят действия врачей

Фото из архива семьи Кирилла Е.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи заинтересовались трагической историей 25-летнего туляка Кирилла Е., который скончался 5 января от менингита.

– Для проверки информации, размещенной в СМИ, следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области организована доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка правильности действия медицинских работников, – сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.