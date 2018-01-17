Фото из архива семьи Кирилла Е.
Смерть туляка от менингита: следователи оценят действия врачей
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи заинтересовались трагической историей 25-летнего туляка Кирилла Е., который скончался 5 января от менингита.
– Для проверки информации, размещенной в СМИ, следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области организована доследственная проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка правильности действия медицинских работников, – сообщает пресс-служба ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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