Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Музей-заповедник «Поленово» участвует в международном флешмобе #MuseumSelfie
Поучаствовать в этой акции может каждый!
Музей-заповедник «Поленово» в Тульской области участвует в международном флешмобе #MuseumSelfie. Он состоится сегодня, 17 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этот день нужно опубликовать в любой социальной сети селфи, сделанное в музее: перед Большим домом или в другом месте, можно просто с билетом в руках или около любимого экспоната.
Важно поставить хештеги: #MuseumSelfieDay, #polenovo, #cultureselfie, #MuseumSelfie, #polenovomuseum
Можно использовать любые фотографии, сделанные в любое время года, а не только этой зимой. Главное — не забудьте про хештеги.