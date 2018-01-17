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Музей-заповедник «Поленово» участвует в международном флешмобе #MuseumSelfie
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Музей-заповедник «Поленово» участвует в международном флешмобе #MuseumSelfie

Поучаствовать в этой акции может каждый!

Музей-заповедник «Поленово» в Тульской области участвует в международном флешмобе #MuseumSelfie. Он состоится сегодня, 17 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этот день нужно опубликовать в любой социальной сети селфи, сделанное в музее: перед Большим домом или в другом месте, можно просто с билетом в руках или около любимого экспоната.

Важно поставить хештеги: #MuseumSelfieDay, #polenovo, #cultureselfie, #MuseumSelfie, #polenovomuseum

Можно использовать любые фотографии, сделанные в любое время года, а не только этой зимой. Главное — не забудьте про хештеги.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:22 +3
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