Скандал с тульским таунхаусом: Жалобу на незаконное строение написали соседи

Фото Дмитрия Дзюбина.

Дом №43/6 по улице Станиславского/Леваневского был построен в 2014 году. В нем 10 квартир, на данный момент собственники обустроились и живут в четырех, в числе жильцов – малолетние дети. Всего же собственников – 14 человек.

В ноябре 2017 года владельцы квартир неожиданно для себя узнали, что администрация Тулы еще в апреле обратилась в суд с иском о признании дома самовольной постройкой и о последующем его сносе.

Если суд признает иск обоснованным, то владельцы квартир потеряют приличную сумму. Стоимость одного квадратного метра в доме варьируется от 52 до 60 тысяч рублей.

При этом квартиру в обычной новостройке можно приобрести от 34 тысяч рублей за квадратный метр.

В администрации Тулы пояснили: проблема заключается в том, что многоквартирный дом (а все дома, в которых больше двух квартир, являются многоквартирными) находится на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). А это незаконно.

Нарушение вскрыла инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору. Летом 2016 года в ведомство с жалобой на незаконное строительство многоквартирного дома обратились жители соседних домов. Была проведена проверка и выяснилось, что разрешения на строительство МКД по данному адресу не выдавалось. Застройщики были привлечены к административной ответственности.

Сергей Гончаров – Территория, где расположен дом, согласно Генплану, является зоной ИЖС, – поясняет Сергей Гончаров, руководитель инспекции по архитектурно-строительному надзору Тульской области. – В этой зоне может появиться только частный дом или таунхаус, а не многоквартирный дом. К МКД требования другие. Например, на каждую квартиру должно быть предусмотрено хотя бы одно парковочное место, находиться оно должно на определенном отдалении от стены дома, обязательны площадки для сбора мусора, спортивные, детские и т.д. Но там участок небольшой и никакие нормы не соблюдаются. Изначально дом заявлялся как ИЖС, поэтому проверить его у нас оснований не было. За безопасность частного дома несет ответственность владелец, но если это МКД, то – застройщик.

Кстати, регистрация прав собственности на дом делалась по упрощенной форме (по «дачной амнистии»), что возможно было только для частного дома.

Несмотря на то, что при строительстве дома были нарушены нормы Гродстроительного кодекса РФ, владельцы квартир надеются, что суд пойдет им на встречу и разрешит застройщику исправить имеющиеся нарушения.

– Сейчас проводится экспертиза дома на предмет пожарной безопасности. Если будут выявлены нарушения, то застройщик их готов устранить. Также рассматривается вариант с арендой близлежащего земельного участка для организации парковки, – пояснил одна из собственников жилья в доме Анна Комарова.