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В Австрии презентовали тульский пряник и белевскую пастилу
Фото пресс-службы комитета по развитию туризма Тульской области.

В Австрии презентовали тульский пряник и белевскую пастилу

Сладкие бренды нашего региона стали частью российского стенда на международной туристической выставке.

С 11 по 14 января в столице Австрии прошла международная туристическая выставка, посвященная активному отдыху, путешествиям и здоровому образу жизни, – Ferien Messe Wien 2018.

Свой туристический потенциал представили более 800 экспонентов из 80 стран. Частью российского стенда стали города-организаторы чемпионата мира по футболу — 2018 и туристически привлекательные регионы страны. Тульская область представила свои турпроекты и презентационные ролики.

А в рамках гастрономического часа «Путешествие за вкусом» гости выставки смогли попробовать сладкие гастрономические бренды нашего региона — тульский пряник и всемирно известную белевскую пастилу.

За три дня мероприятие посетили порядка 150 000 человек.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:38 +4
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