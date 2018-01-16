В Австрии презентовали тульский пряник и белевскую пастилу

Фото пресс-службы комитета по развитию туризма Тульской области.

С 11 по 14 января в столице Австрии прошла международная туристическая выставка, посвященная активному отдыху, путешествиям и здоровому образу жизни, – Ferien Messe Wien 2018.

Свой туристический потенциал представили более 800 экспонентов из 80 стран. Частью российского стенда стали города-организаторы чемпионата мира по футболу — 2018 и туристически привлекательные регионы страны. Тульская область представила свои турпроекты и презентационные ролики.

А в рамках гастрономического часа «Путешествие за вкусом» гости выставки смогли попробовать сладкие гастрономические бренды нашего региона — тульский пряник и всемирно известную белевскую пастилу.

За три дня мероприятие посетили порядка 150 000 человек.