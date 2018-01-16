В 2018 году на транспорт в Туле потратят 575 млн рублей

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Эти средства пойдут на пассажирский транспорт для горожан и учеников тульских школ.

На транспорт и дороги в Туле в 2018 году из городской казны выделят 1,3 млрд рублей. Почти половина средств — 575 млн рублей — будут направлены на обеспечение потребности в перевозках пассажирским транспортом населения и учащихся общеобразовательных организаций.

684 млн рублей потратят на повышение безопасности дорожного движения: металлические ограждения; строительство, реконструкцию и содержание светофоров; остановочные павильоны, а также благоустройство прилегающей территории; установку и изготовление дорожных знаков; нанесение дорожной разметки; восстановление ливневой канализации и ее содержание; ремонт тротуаров и площадей и другое.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обойдется городской казне в 536,7 млн рублей.

В число масштабных мероприятий этого года вошел ремонт межрельсового пространства с заменой рельсошпальной решетки по ул. Н. Руднева и ул. Агеева.

Для повышения пропускной способности в центре города проезд по ул. Благовещенской до ул. Советской станет сквозным.

Также на этом участке появится парковка на 150 мест.

В 2018 году в Туле подготовят проект по усовершенствованию транспортной инфраструктуры. Ключевыми пунктами станут проектирование велодорожек и продление дублера проспекта Ленина до ул. Рязанской.