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В Тульской области в аварии пострадали двое детей
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области в аварии пострадали двое детей

ВАЗ-21099 съехал в кювет и врезался в дерево.

15 января в 8.10 на 13-м километре автодороги «Липки — Бородинский — Б. Калмыки» (Киреевский р-н) 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 при совершении маневра обгон не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Четырехлетнюю девочку и трехлетнего мальчика с телесными повреждениями доставили в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:25 +1
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