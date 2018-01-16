В Тульской области в аварии пострадали двое детей

Фото УГИБДД по Тульской области.

ВАЗ-21099 съехал в кювет и врезался в дерево.

15 января в 8.10 на 13-м километре автодороги «Липки — Бородинский — Б. Калмыки» (Киреевский р-н) 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 при совершении маневра обгон не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В аварии пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Четырехлетнюю девочку и трехлетнего мальчика с телесными повреждениями доставили в больницу. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.