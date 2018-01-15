В Туле на некоторых улицах запретят остановку автотранспорта

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31 января в Туле вступят в силу изменения схемы движения транспорта.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, знак «Остановка запрещена» будет установлен на ул. Первомайской (на участке от ул. Демонстрации до дома №22 по ул. Д. Ульянова).

Еще один знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» появится в д. Струково. Ограничения будут введены на участке от ул. Центральной до ул. Овражной.