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В Туле на некоторых улицах запретят остановку автотранспорта
Фото vsemetri.com

В Туле на некоторых улицах запретят остановку автотранспорта

Соответствующий знак будет установлен на ул. Первомайской.

31 января в Туле вступят в силу изменения схемы движения транспорта.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, знак «Остановка запрещена» будет установлен на ул. Первомайской (на участке от ул. Демонстрации до дома №22 по ул. Д. Ульянова).

 

Еще один знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» появится в д. Струково. Ограничения будут введены на участке от ул. Центральной до ул. Овражной.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:20 0
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