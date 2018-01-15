Правительство проанализирует качество медицинских услуг в Тульской области

Фото ОНФ.

По итогам встречи активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта в Тульской области с губернатором региона сформированы поручения органам исполнительной власти региона. Как сказано в документе, глава региона поручил органам исполнительной власти активизировать работу с представителями тульского отделения Народного фронта. Также отдельно поручения коснулись реализации приоритетных проектов ОНФ.

Так, в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» предложено устранить замечания администрациям Белевского, Заокского и Киреевского районов.

А особое внимание на работу в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» следует обратить администрации Богородицкого и Щекинского районов, а также города Донской.

Кроме того, в областном правительстве планируют проанализировать результаты независимой оценки качества медицинских услуг, полученные в результате работы проекта ОНФ «Народная оценка качества».

Особое внимание в ходе встречи активистов ОНФ с губернатором Тульской области было уделено созданию «зеленого щита». До 10 февраля планируется организовать встречу главы региона с министром экологии и природных ресурсов Тульской области и членом Общественной палаты по вопросу создания лесопарковых зеленых поясов.

«Создание лесопарковых зеленых поясов — это отличная инициатива, которую мы должны обязательно реализовать. Согласно нормам, на каждого жителя должно приходиться как минимум 10 кв. м леса, в Тульской области этот показатель равен лишь 4 кв. м, а потому мы должны проявлять особое внимание к сохранению лесов в регионе. В настоящее время мы предлагаем внести в „зеленый щит“ девять участков в городе Туле, а также леса в трех муниципальных образования региона — в Узловой, Новомосковске и Суворове», — подчеркнул координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Тульской области Михаил Буденков.

Также активисты ОНФ в Тульской области поддержали предложение губернатора провести мониторинг работы новых фельдшерско-акушерских пунктов. Всего в регионе действуют более 300 ФАПов. Только в 2017 году было открыто пять новых пунктов. Активисты ОНФ проверят качество их работы и пообщаются с пациентами.

Общероссийский народный фронт — общественное движение, созданное в мае 2011 года. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни граждан.