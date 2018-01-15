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Где в Туле 16 января отключат электричество

Где в Туле 16 января отключат электричество

Плановые работы пройдут во вторник с 9 до 17 часов.

Специалисты «Тулгорэлектросетей» обесточат дома по следующим адресам:

  • пос. Октябрьский: 1-й пр-д, 1-8, 47-53 (нечётн.),
  • 8-й пр-д, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.),
  • ул. Сундукова, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33,
  • ул. Комарова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
  • ул. Вильямса, 1-29-а (нечётн.),
  • ул. М. Расковой, 8, 8-а,
  • ул. Белинского, 1, 2, 4,
  • ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36,
  • ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.),
  • ул. Кутузова, 57, 59,
  • Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7,
  • Парашютный пр-д, 2-16,
  • ул. Тихмянова, 4-16 (чётн.), 2-ж, 2-а-г, 1-б, 9,
  • 16-й пр-д, 24, 27,
  • 17-й пр-д, 29, 30,
  • 18-й пр-д, 68-92 (чётн.), 45-71 (нечётн.),
  • 7-й Полюсный пр-д, 47, 49, 51,
  • 5-й Полюсный пр-д, 28, 30-а, 32, 35-51 (нечётн.),
  • пр-д П. Морозова, 1-56,
  • пр-д Полежаева, 1-56,
  • Епифанское ш., 1, 1-а, 2-б,
  • ул. Газовая, 54-62 (чётн.), 61-67 (нечётн.),
  • пер. Репина, 45-60,
  • 1-й пр-д Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Фучика, 45, 47,
  • ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.),
  • п. Рудаково: ул. Люлина, 2-18,
  • ул. Советская, 11, 6/2,
  • ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-45,
  • ул. Победы, 3-а, 3, 7-35,
  • ул. Л. Толстого, 1-29, 36,
  • ул. Кирова, 1-16,
  • ул. Октябрьская, 1-18,
  • ул. Трудовая, 1-9,
  • ул. Скуратовская, 91-а, 97, 99, 101, 103.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:43 +3
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