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Мэр Тулы Юрий Цкипури поздравил иностранцев с получением российского гражданства
Фото: пресс-служба Тульской городской Думы

Мэр Тулы Юрий Цкипури поздравил иностранцев с получением российского гражданства

Церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации состоялась в городском Управлении МВД.

В мероприятии приняли участие глава города Тулы Юрий Цкипури, начальник УМВД по городу Туле Василий Худык и начальник отдела по вопросам миграции Мария Игнашина.

С 1 сентября вступил в силу закон о принесении присяги при получении гражданства России. За это время российские паспорта в Туле получили 1200 человек.

15 января 18 иностранцев поклялись соблюдать российские законы, уважать историю и традиции других национальностей. Василий Худык вручил участникам церемонии текст государственного гимна, пожелал честно выполнять свои обязанности и добросовестно работать на благо страны.

От имени депутатов Тульской городской Думы новых граждан России напутствовал мэр Юрий Цкипури:

Успехи Тулы, Тульской области и России складываются из побед каждого гражданина. От ваших знаний, упорства и гражданской позиции будет зависеть завтрашний день.

Глава города пожелал присутствующим с гордостью носить звание гражданина Российской Федерации и вручил памятные подарки.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:45 −7
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