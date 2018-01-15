Мэр Тулы Юрий Цкипури поздравил иностранцев с получением российского гражданства
Церемония принесения присяги гражданина Российской Федерации состоялась в городском Управлении МВД.
В мероприятии приняли участие глава города Тулы Юрий Цкипури, начальник УМВД по городу Туле Василий Худык и начальник отдела по вопросам миграции Мария Игнашина.
С 1 сентября вступил в силу закон о принесении присяги при получении гражданства России. За это время российские паспорта в Туле получили 1200 человек.
15 января 18 иностранцев поклялись соблюдать российские законы, уважать историю и традиции других национальностей. Василий Худык вручил участникам церемонии текст государственного гимна, пожелал честно выполнять свои обязанности и добросовестно работать на благо страны.
От имени депутатов Тульской городской Думы новых граждан России напутствовал мэр Юрий Цкипури:
Успехи Тулы, Тульской области и России складываются из побед каждого гражданина. От ваших знаний, упорства и гражданской позиции будет зависеть завтрашний день.
Глава города пожелал присутствующим с гордостью носить звание гражданина Российской Федерации и вручил памятные подарки.