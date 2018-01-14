В Туле завершается строительство детского сада в микрорайоне «Левобережный»
Уже завершена облицовка фасада и устройство светозащитных навесов на территории детского сада.
Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Роман Мурзин проинспектировал строительную площадку детского сада в микрорайоне «Левобережный».
На сегодняшний день в будущем дошкольном учреждении ведется внутренняя отделка помещений. Завершена облицовка фасада и устройство светозащитных навесов на территории детского сада.
Также в пресс-службе администрации Тулы сообщили, что возобновилось строительство первого этажа детского сада в селе Зайцево.
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