В Туле завершается строительство детского сада в микрорайоне «Левобережный»

Уже завершена облицовка фасада и устройство светозащитных навесов на территории детского сада.

Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Роман Мурзин проинспектировал строительную площадку детского сада в микрорайоне «Левобережный».

На сегодняшний день в будущем дошкольном учреждении ведется внутренняя отделка помещений. Завершена облицовка фасада и устройство светозащитных навесов на территории детского сада.

Также в пресс-службе администрации Тулы сообщили, что возобновилось строительство первого этажа детского сада в селе Зайцево.