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В Туле завершается строительство детского сада в микрорайоне «Левобережный»

В Туле завершается строительство детского сада в микрорайоне «Левобережный»

Уже завершена облицовка фасада и устройство светозащитных навесов на территории детского сада.

Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ Роман Мурзин проинспектировал строительную площадку детского сада в микрорайоне «Левобережный».
 

На сегодняшний день в будущем дошкольном учреждении ведется внутренняя отделка помещений. Завершена облицовка фасада и устройство светозащитных навесов на территории детского сада.

Также в пресс-службе администрации Тулы сообщили, что возобновилось строительство первого этажа детского сада в селе Зайцево.

сегодня, в 20:17 +2
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